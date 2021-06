Vaccini:Napoli; Albergo Poveri per dosi a senza fissa dimora

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Nei locali dell'Albergo dei Poveri a Napoli si svolgerà il 30 giugno, dalle ore 14 alle ore 17, una sessione di vaccinazioni destinata ai senza fissa dimora. Lo ha annunciato l'assessore comunale con delega al Contrasto alle povertà, Giovanni Pagano, in commissione Qualità della.vita, a seguito di una riunione con l'Asl Napoli 1 che ha il coordinamento della campagna di immunizzazione della popolazione in città.

L'assessore ha lanciato un appello alle associazioni impegnate nell'assistenza ai senza fissa dimora affinché curino l'invio delle prenotazioni alla cooperativa sociale Dedalus entro le ore 16 di lunedì 28 giugno. Al momento della prenotazione occorrerà indicare se la persona da vaccinare è in possesso o meno del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che consente l'assistenza sanitaria anche agli extracomunitari irregolari, l'età e l'esistenza di eventuali patologie pregresse. I vaccini somministrati saranno Moderna, per chi ha meno di 60 anni, e Johnson & Johnson per tutti gli altri. (ANSA).