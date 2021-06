Aumenta consumo di caffè verde in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - La Campania ha registrato un + 38% di importazione di caffè verde, conquistando il 15% del mercato nazionale, e "Coffitalia", annuario del settore, registra una presenza sul territorio campano di 95 torrefazioni su 1003 censite in Italia.

Dell' aumento di consumo di caffè e di tematiche di Borsa, logistica, ed aspetti sanitari e doganali, si parlerà nel corso di un convegno l' 1 e 2 luglio a Castel dell' Ovo, a Napoli, per iniziativa de "Il Polo del Caffè S.p.A." in collaborazione con l'Associazione "Maestri dell'Espresso Napoletano".

Il convegno ha il patrocinio di Comune di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e Regione Campania.

La relazione introduttiva sarà di Mauro Illiano, responsabile di "Napoli Coffee Experience". I lavori proseguiranno sui temi della logistica portuale, con l' intervento di Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, degli aspetti doganali ,con Salvatore Trentino, direttore della dogana di Napoli; e con i temi sanitari, sui quali interverrà Alessandro Raffaele, direttore UVAC/PCF. Mauro Bruscino, direttore di Inter-kom affronterà i temi del mercato del caffè.

Nella seconda giornata di lavori sono previsti gli interventi del presidente di Fipe- Confcommercio Massimo Di Porzio, di Vincenzo Schiavo , segretario regionale di Confesercenti e del presidente di AICAST Antonino Della Notte.

Un excursus sulla tecnica per assaggiare e giudicare il caffè sarà curato da Mauro Illiano e Renato Rocco.

Sarà possibile seguire i lavori del convegno attraverso le pagine Facebook de La Buona Tavola e di Comunicaffè. Per la partecipazione diretta, a norma della prevenzione anti-Covid, sarà necessario prenotarsi. (ANSA).