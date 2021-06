Giovane denuncia, 'aggredito da sette ragazzi perché gay'

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 22 GIU - Aggredito e picchiato perché gay. La denuncia è di un giovane di 34 anni di Torre Annunziata (Napoli) ed è stata raccontata oggi dal quotidiano Metropolis. Il giovane, da quanto racconta, sarebbe rimasto vittima di un gruppo composto da sette giovani, che avrebbero circondato l'auto sulla quale si trovava insieme ad una ragazza nella zona del rione Penniniello, in via Settetermini.

Mentre l'amica è riuscita a fuggire, il giovane sarebbe stato rinchiuso nella vettura, picchiato e gli sarebbero state spente addosso due cicche di sigarette. Il trentaquatrenne racconta di essersi recato alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto ma si sarebbe poi fermato al momento in cui gli è stato richiesto di provare ad identificare i suoi aggressori. (ANSA).