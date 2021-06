Festa della Musica: fanfara dei Carabinieri nelle piazze

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - In occasione della Festa della Musica la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri "Campania" si è esibita nelle principali piazze di Napoli.

Il percorso della Fanfara è iniziato nel cortile interno dell'Ospedale Pellegrini.

I degenti hanno apprezzato le note della fanfara, affacciandosi alle finestre dei reparti ed applaudendo.

All' esibizione hanno assistito il Comandante della Legione Carabinieri "Campania" Maurizio Stefanizzi, il Comandante Provinciale Canio Giuseppe La Gala ed il Direttore Sanitario dell' Ospedale Alfonso Basso,.

La fanfara si è poi esibita in Piazza Dante, davanti al Convitto "Vittorio Emanuele", in Piazza Salvo D'Acquisto, davanti al monumento alla medaglia d' oro al valor militare, e poi nella Galleria Umberto I dove le note dei Carabinieri si sono alternate a quelle della Fanfara della Brigata Bersaglieri di Caserta. (ANSA).