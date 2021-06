Movida: giovane aggredito da coetanei a Benevento, ferito

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Un diciannovenne di San Giorgio la Molara (Benevento), in compagnia di una sua amica, è stato aggredito da un gruppo di coetanei in piazza Piano di Corte a Benevento nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato colpito con pugni, calci e schiaffi riportando anche tagli alle mani mentre cercava di difendersi. La vittima dell'aggressione è stato soccorso e medicato dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale e gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini utilizzando alcune telecamere di videosorveglianza.

Dice il sindaco Clemente Mastella: "Laddove dovessero esplodere incivili moti di mancanza di rispetto tra giovani, che sfociano in aggressioni sciocche e malvagie, userò i miei poteri per intervenire, e con forza, chiudendo eventualmente anche i luoghi della movida. Mi auguro che l'episodio resti confinato ad una brutta ed unica serata. La tolleranza per questi episodi sarà zero". (ANSA).