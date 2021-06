Covid:Napoli; violazione coprifuoco, sanzioni per 32 persone

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Trentadue persone sono state sanzionate a Napoli dai carabinieri nell'ambio dei controlli anticovid per violazione del coprifuoco; i militari hanno anche sciolto assembramenti nelle aree della movida.

I carabinieri, in particolare, sono intervenuti nel centro antico, allo scattare del coprifuoco e sono state sgomberate le piazze della movida e Calata Trinità Maggiore, Via Carrozzieri e Largo San Giovanni Maggiore. In quest'ultima piazza sono stati sanzionati 9 giovani, 2 dei quali segnalati anche alla Prefettura per uso personale di marijuana.

Nella notte i militari sono intervenuti in Piazza Carolina per allontanare 20 giovani che si erano assembrati ben oltre l'orario di coprifuoco. Alla vista dei carabinieri sono fuggiti.

Una persona, un pregiudicato, è stata fermata e sanzionata.

Tre le persone arrestate in Via Galileo Ferraris per resistenza a pubblico ufficiale. Tutti a bordo di un solo scooter, senza assicurazione e con targa incollata con nastro adesivo, sono fuggiti ad un posto di controllo ma sono poi finiti contro uno spartitraffico.

Veicoli senza assicurazione nel mirino anche a Giugliano in Campania. I militari hanno sequestrato 3 autovetture e 1 motociclo nel campo nomadi di Via Carraffiello. (ANSA).