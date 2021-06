Ravello Festival, il via con Wagner

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Le sinfonie della 69esima edizione del Ravello Festival dovranno riuscire a surclassare anche le polemiche che in queste ore hanno preceduto la presentazione del programma. Un obiettivo che, a partire dal primo luglio, sarà affidato agli artisti che si alterneranno nella città della musica. Un appuntamento che, secondo il direttore artistico Alessio Vlad, "mai come oggi, sente la necessità di essere volano di un turismo che per antica tradizione è per maggior parte internazionale". Sarà l'Idillio di Sigrifido di Richard Wagner diretto da Kent Nagano a riportare la musica sul palco del Belvedere di Villa Rufolo e a dare il via al Ravello Festival.

Un'edizione che, ha spiegato il maestro Vlad, sarà dedicata ad "Enrico Caruso, Igor Stravinsky, Astor Piazzolla, oltre a Dante Alighieri e naturalmente, alla memoria di Wagner". Dopo Riccardo Muti e Cecilia Bartoli, quest'anno toccherà a Maurizio Pollini fare il suo esordio (8 agosto) al Ravello Festival.

La Fondazione, per "il ritorno alla normalità", propone un programma di circa trenta eventi: dopo l'inaugurazione con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin sono in programma due concerti in omaggio ad Enrico Caruso e uno ad Astor Piazzolla, tre recital pianistici che vedranno protagonisti Stefano Bollani (6 luglio), Igor Levit (28 agosto) e Maurizio Pollini. In programma anche il nuovo spettacolo di e con Elena Bucci e Chiara Muti in memoria di Dante; e ancora cinque concerti con i gruppi cameristici dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini che sarà sul palco, con la direzione di James Conlon, anche per il tradizionale e attesissimo Concerto all'alba dell'11 agosto. Ad alternarsi sul palco della Città della Musica, l'Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli (4 luglio), la Slovenian Philharmonic Orchestra (11 luglio), la Filarmonica di Benevento (17 luglio), l'ensemble Les Musiciens du Louvre (24 luglio) e l'orchestra del Mariinsky per due serate (23 e 24 agosto). A completare il cartellone quattro appuntamenti in Piazza Duomo (3, 6, 13 e 26 agosto) con il jazz d'autore. (ANSA).