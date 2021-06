Rissa tra minori a Bacoli, 9 denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - I Carabinieri hanno identificato e denunciato nove partecipanti ad una maxi-rissa scoppiata Sabato scorso a Bacoli (Napoli), in via Miliscola. dove gruppi di giovanissimi si sono affrontati nella notte a colpi di coltello, caschi e tirapugni.

I militari hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccolto testimonianze. Alcuni passanti hanno pubblicato su Internet un video del corpo a corpo, facilitando così l' identificazione dei partecipanti alla rissa, che sarebbe stata causata da futili motivi.

Sei dei denunciati, tutti residenti nell' area flegrea, hanno meno di 18 anni, il più giovane ne ha 15.

I militari hanno notificato al proprietario del bar nel quale si è scatenata la rissa l'avvio di un procedimento di sospensione.

Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti alla lite. (ANSA).