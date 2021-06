Estorsioni: tre misure cautelari dei Cc a Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - Tre estorsori ritenuti vicini al clan Longobardi-Beneduce, attivo nell' area flegrea, sono stati identificati dai Carabinieri, che hanno notificato a Pozzuoli e Giugliano (Napoli) due ordinanze di custodia cautelare, ed una di divieto di dimora.

Le indagini dei militari sono partite dalla segnalazione ricevuta dai carabinieri del Noe durante un controllo compiuto in un cantiere nautico di Licola.

Il suo titolare, nel dicembre 2020, aveva ricevuto la richiesta di una tangente di 2 mila euro in cambio della "protezione" del clan Longobardi-Beneduce., ed aveva versato una prima rata di mille euro.

I tre destinatari delle misure cautelari: Roberto Del Sole, 25 anni, di Pozzuoli (Napoli), Luigi Sannino, 39 , (già detenuto a Poggioreale per altri motivi), e Vincenzo Emir Del Sole, colpito da divieto di dimora in Campania, si recavano personalmente nel cantiere, oppure davano appuntamento al titolare in altre zone di Licola, considerata un' area sotto controllo del clan.

