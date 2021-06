De Luca, niente vaccini a minorenni senza certezze assolute

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - In merito alla vaccinazione dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni "non ci muoveremo senza certezze assolute e non con questo chiacchiericcio confuso". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Ma per le altre fasce d'età De Luca ribadisce: "Dobbiamo vaccinarci tutti". "C'è stato un rallentamento nella campagna di vaccinazione a causa della confusione creata del Governo" spiega De Luca, confermando che "da lunedì la Campania sarà zona bianca". Ma avverte: "Se non ci vacciniamo tutti questa ricreazione che si sta vivendo rischia di essere interrotta tra fine settembre e inizio ottobre". (ANSA).