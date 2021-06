Covid: Campania; leggera risalita dell'incidenza, 8 morti

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - Sono 107 i nuovi positivi al Covid in Campania su 6.926 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza si attesta all'1,54% in leggera risalita rispetto all'1,42% precedente. Nel bollettino dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnalano 8 nuove vittime.

Non si interrompe il trend positivo dei ricoveri ospedalieri: i posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 22 (-1 rispetto al giorno prima), quelli nei reparti di degenza a 314 (-20). (ANSA).