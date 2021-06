Operai feriti a Napoli: individuati da Ps alcuni sospettati

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Si starebbero concentrando su alcuni sospettati, quattro secondo indiscrezioni, le indagini della Squadra Mobile di Napoli sulla sparatoria avvenuta di ieri sera nei vicoli dei Quartieri spagnoli in cui sono rimasti feriti due operai incensurati, uno dei quali in modo grave.

Le due vittime, Enrico De Maio e Vittorio Vaccaro, secondo l'ipotesi che finora appare più accreditata, sarebbero stati colpiti per errore.

Appare verosimile, al momento, che il raid avesse come obiettivo un'altra persona riuscita a sfuggire all'agguato.

I due operai stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro e sarebbero stati coinvolti.

Secondo quanto si è appreso le condizioni di De Maio, colpito all'addome, sono ancora gravi. Vaccaro, invece, avrebbe riportato una ferita al braccio. (ANSA).