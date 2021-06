Napoli: Giammarino candidato sindaco con due liste

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Gino Giammarino. candidato sindaco di Napoli ha chiuso in via Luca Giordano, nel quartiere Vomero, la prima fase del suo "Dimmi Tutto Tour" , iniziativa di ascolto della città partita da Scampia e proseguita in piazza San Domenico Maggiore.

Editore e candidato meridionalista, Gino Giammarino annuncia la presentazione di due liste: "Gino Giammarino sindaco" e "Identità & Ambiente".

"Nella prima- afferma Giammarino - sono presenti professionalità riunitesi attorno all' attività convegnistica ed editoriale, nella seconda personalità del mondo identitario e del mondo ambientalista, portatori di una visione strategica per la città dei prossimi 20 anni".

Sono quattro, al momento, le liste di Municipalità già completate, che verranno presentate entro la fine di luglio, assieme alle liste collegate ed al programma in un incontro pubblico a Villa Domi. (ANSA).