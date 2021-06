Giannini, Sezione Giovani Fiamme Oro alla Sanità è risultato

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - ''E' un grande risultato. I cittadini sono al centro di tutto il nostro lavoro e tutto il nostro impegno è per cercare di garantire loro le migliori condizioni di vita, di sicurezza e dando loro prospettive. E questa prospettiva a mio avviso è importantissima dal punto di vista dell'educazione, della legalità, della vicinanza''. Così il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, in merito alla realizzazione della Sezione Giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato nel complesso 'Cristallini 73' nel Rione Sanità a Napoli.

''Sono felicissimo di essere qui oggi a celebrare questo straordinario successo di accoglienza, solidarietà, buona amministrazione, sicurezza'' ha aggiunto Giannini sottolineando che ''questa è un'altissima forma di prevenzione. Ogni fragilità è importante e la sfida è riuscire a offrire possibilità concrete a questi ragazzi e riuscire anche a metterli in contatto con persone che ci credono veramente e con persone come gli atleti delle Fiamme Oro che sono riusciti ad avere straordinari successi''.

''Questa - ha affermato Giannini - è una delle funzioni primarie dello Stato, delle forze dell'ordine e della Polizia di Stato. Questo portone deve essere forte, deve accogliere ogni bussata e deve avere cardini forti per essere sempre aperto e resistere a tutto''. (ANSA).