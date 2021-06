Vaccini: Asl Na1, campagna nei quartieri con minori adesioni

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - "Ai dati estremamente positivi che riguardano la vaccinazione di quanti volontariamente hanno aderito alla campagna si aggiungono però i dati che mettono in luce come a Napoli solo il 61% dei residenti abbia scelto di aderire alla campagna vaccinale. Un approfondito studio della copertura ha evidenziato infatti una sensibile differenza tra quartieri di Napoli, ed è proprio per questo che già dai prossimi giorni il centro vaccinale itinerante dell'ASL Napoli 1 Centro sarà presente nelle aree dove l'adesione risulta sotto il 40% per invitare all'adesione ed effettuare l'immediata somministrazione". Lo rende noto l'Azienda sanitaria locale fornendo anche i dati del lavoro svolto finora nella somministrazione di 741.612 dosi (prime dosi 533.773, seconde dosi 208.839).

In particolare alle ore 22,00 del 14.06.2021: - fascia d'età "over 80" la somministrazione raggiunta è del 100% deambulanti e dell'80% non deambulanti; - fascia d'età 70/79 la somministrazione raggiunta è del 100% deambulanti e del 79% non deambulanti; - fascia d'età 60/69 la somministrazione raggiunta è del 100%; - fascia d'età 50/59 la somministrazione raggiunta è del 97%; - fascia d'età 40/49 la somministrazione raggiunta è del 93%; - fascia d'età 30/39 la somministrazione raggiunta è del 93%; - fascia d'età 20/29 la somministrazione raggiunta è del 93%; - fascia d'età 12/19 la somministrazione raggiunta è del 87%.

La Asl definisce "significativi" anche i dati di somministrazione per alcune categorie previste dal piano vaccinale: - fragili 100% deambulanti, 48% non deambulanti; - disabili/vulnerabili 98% deambulanti, 75% non deambulanti; - care-giver/conviventi 100%. (ANSA).