Pompei: alba nel sito archeologico per il Solstizio

Il parco archeologico aprirà all' alba al pubblico il 21 giugno in occasione del solstizio d'estate" ., giorno in cui il sole appare più alto nel cielo.

''La forma della città - afferma la direzione del Parco Archeologico di Pompei - infatti, come era stato già ipotizzato a fine Ottocento, deriva il suo impianto dal movimento del sole e dall' evento solstiziale. Una caratteristica scientifica e culturale che si riflette nel modo di costruire le città, riscontrata anche in altri siti della pianura campana e che è oggetto di un progetto di ricerca di un gruppo di studiosi e dottorandi del laboratorio Capys dell' Università della Campania''. Lunedì 21 giugno sarà possibile assistere a questo evento straordinario prenotando un ingresso al sito di Pompei a partire dalle ore 4,45.

La prenotazione è obbligatoria, con acquisto biglietto su ticketone.it o presso le biglietterie del sito, da venerdì a domenica (orari di sportello/9-17,30), per un numero massimo di 99 persone. L' iniziativa è riservata a 100 visitatori al massimo, che accederanno dal varco di ingresso agli scavi di Porta Marina Superiore e sosteranno nella via delle Terme per osservare il fenomeno astronomico che avverrà alle 5,50.

Saranno presenti docenti e specialisti dell'Università della Campania per le informazioni scientifiche, e saranno fornite ai visitatori brochure esplicative.

L' uscita sarà da da Piazza Esedra. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Scabec Regione Campania e fa parte del cartellone di eventi di "Campania by night estate 2021".

