Medico base positivo prosegue attività, sequestro studi

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Malgrado avvertisse sintomi da covid 19 un medico di base stava proseguendo la sua attività in due studi del Beneventano, a Telese Terme e Paupisi. E' intervenuta la procura del capoluogo sannita, prima ordinando un test sierologico e poi ponendo sotto sequestro i due studi e denunciando il professionista, di 60 anni, per epidemia colposa.

Dopo le prime indagini svolte dai carabinieri, la procura di Benevento ha disposto che il medico si sottoponesse a un test sierologico urgente che ha confermato la probabile positività al covid dell'uomo. Da qui la successiva misura del sequestro cautelativo degli studi, sulla quale dovrà ora pronunciarsi il gip. Ora il medico è in quarantena nella sua abitazione: la Asl ha invitato i pazienti che lo abbiano incontrato negli ultimi giorni a sottoporsi a tampone. (ANSA).