Covid: in Campania 167 positivi in 24 ore, stabile incidenza

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Sono 167 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 8863 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania resta, dunque, stabile, l'indice di positività: oggi all'1,88% e ieri 1,86%.

Sei i decessi, tre elle ultime 48 ore e tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 23 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva; calano in degenza (oggi 337 e ieri 366). (ANSA).