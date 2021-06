Vaccini: Napoli; AstraZeneca, al via da domani seconde dosi

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - A Napoli prosegue la campagna vaccinale in linea con gli indirizzi regionali e a partire dalle prossime ore i cittadini che hanno ricevuto in prima dose il vaccino AstraZeneca, e che sono ormai a scadenza della 12ma settimana, riceveranno la convocazione presso i centri vaccinali, fa sapere la Asl NA 1 Centro. Ad essere convocati saranno i cittadini (in tutto 3.900) con età maggiore o uguale a 60 anni che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose tra 16 e 20 giugno ai quali sarà somministrato AstraZeneca. Diversamente, tutti coloro che hanno meno di 60 anni la cui seconda dose era prevista tra il 16 e il 20 giugno (complessivamente 960), saranno convocati presso il centro vaccinale della Stazione Marittima, ma non riceveranno il vaccino AstraZeneca, bensì Pfizer.

Il programma prevede inoltre i seguenti open day ai quali è già possibile aderire: Pfizer - Mostra d'Oltremare - giovedì 17 giugno ore 8,00/20,00, fascia età 12/59 (4.920 dosi); Pfizer - Museo Madre -giovedì 17 giugno ore 8,00/20,00, fascia età 12/59 (600 dosi); Pfizer - Fagianeria Real Bosco di Capodimonte - giovedì 17 giugno ore 8,00/20,00, fascia età 12/59 (1.440 dosi); AstraZeneca - Stazione Marittima - giovedì 17 giugno ore 8,00/20,00, fascia età 60/79 (1.440 dosi). Per prenotare occorre collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione.

(ANSA).