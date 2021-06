Napoli:Conte,dissesto?Chi la ama sottoscriva patto per città

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Abbiamo dato vita a un patto per Napoli che non riteniamo esclusivo delle forze che lo hanno sottoscritto. Le altre forze politiche" anche "di centrodestra, devono partecipare. Se amano Napoli lo devono dimostrare nei fatti. E' necessario sottoscrivere le proposte legislative". Lo ha detto il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa a Napoli con il candidato sindaco Gaetano Manfredi. "Chi offre per Napoli visioni edulcorate, senza partire dai problemi, dal grande dissesto, offre soluzioni facili", ha aggiunto. (ANSA).