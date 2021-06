Libri:A. Ghedina, 'A letto col fantasma',fra mistero ed eros

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - E' un ritorno in libreria stavolta con una storia pescata tra quelle da lei raccontate nelle sue guide ai fantasmi quello di Annamaria Ghedina, trentina di origine napoletana di adozione, esponente del "ghost book". Nel volume "A Letto col Fantasma" (Glemart editore, 16 euro) il nobile Rudyard vede queste entità, una dote che l'ha spinto ad isolarsi nella sua dimora avita situata in quella parte d'Inghilterra che gli spettatori hanno imparato a conoscere grazie al maghetto Harry Potter. E qui partono gli interrogativi, racconta Ghedina: "Chi è la misteriosa Jillyan che incontra ad una festa e la sua vita ne è stravolta? Chi è Evalyne la contessa che ha un amante con il quale consuma i suoi incontri in un budoir nascosto dietro una parete occultata nella libreria del suo palazzo maritale che il nostro giovane aristocratico scopre quando entra a Le Orphelin detta 'La torre della strega' proprietà di suoi amici che vogliono vendere sulla quale pesa una storia terribile che nessuno vuole rivelare?" L'"investigatrice dell'occulto" ha una risposta per ciascuna domanda che il lettore si porrà, e leggendo scoprirà finalmente la verità. Un percorso fatto di colpi di scena, in stile Lady Ghost, che il lettore dovrà affrontare per arrivare a scoprire come si sta… a letto col fantasma! . "Effetto brivido assicurato - dice l'autrice - perché i fantasmi, per chi non li conosce come Rudyard, il protagonista, fanno paura e vanno temuti". "Rudy sta gironzolando tra gli invitati, Jacob sta discutendo con un suo cliente. All'improvviso si blocca, un brivido lo percorre, un fantasma qui, no, non è possibile. Non è la prima volta che viene e non gli è mai accaduto. La visione è una giovanissima ragazza, eterea, grandi occhi grigi. La guarda, è bellissima. Avanza verso di lui, fermo, il fantasma allunga la mano e lo interpella, la voce sensuale, 'Sono Jillyan de Bethencourt'". E' la sinossi di "A letto col Fantasma" storia appresa dalla scrittrice-giornalista nei suoi excursus per redigere le guide fantasmifere (Fantasmi a Napoli, Gallina editore, Guida ai fantasmi d'Italia Odoya editore). Nelle librerie e sulle piattaforme on line IBS Feltrinelli sul sito dell'editore Glemart.net (info@glemart.net) (ANSA).