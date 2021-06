Cultura: Accademia Belle Arti Napoli,progetto carriere Alias

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - In vista della realizzazione del progetto 'carriere alias', proposto all' Accademia di Belle Arti di Napoli dalla prof.ssa Nera Prota, dalla prof.ssa Ludovica Caniparoli e dalla Consulta degli Studenti Abana, domani alle 16 tavola rotonda online di approfondimento dedicata all'autodeterminazione di genere e alla necessità di analizzare gli strumenti più innovativi per l'inclusività della popolazione Transgender in tutti i sistemi di formazione.

L'iniziativa è a cura di Nera Prota e della Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, a cui prenderanno parte, dopo i saluti istituzionali del direttore Renato Lori, Daniela Lourdes Falanga - presidente Antinoo Arcigay Napoli, Paolo Valerio - Presidente Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, Tullia Russo - dottore di ricerca in Lavoro sviluppo e innovazione, dipartimento di economia Università Università di Modena e Reggio Emilia - Co-fondatrice Universitrans, Tina Giancola - presidente CUG Università Federico II, Anna Lisa Amodeo - professoressa associata di Psicologia Clinica, responsabile scientifica della sezione Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze, Centro Sinapsi, Università degli Studi di Napoli Federico II, Carmen Ferrara - attivista non binary, dottoranda in Mind, Gender and Language presso la Federico II. L'evento intende accendere i riflettori sulla possibilità del riconoscimento di un'identità provvisoria per la popolazione transgender che studia e lavora nelle Istituzioni durante il percorso di studio e a tutela dei lavoratori. (ANSA).