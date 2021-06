Ambiente: appello a Punta Campanella: "Attenti alle tartarughe"

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - L'appello parte dal Parco dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella ed è rivolto a tutti i proprietari di barche e natanti "Prestate la massima attenzione alle tartarughe marine, sia a mare che sulle spiagge, soprattutto in questo periodo di nidificazioni".

Nei giorni scorsi infatti hanno ricevuto diverse segnalazioni sulla presenza di esemplari di Caretta caretta nella zona della costiera sorrentino-amalfitana. Lo staff del Parco è intervenuto a seguito di una segnalazione di una tartaruga in difficoltà al largo de Li Galli. È stata prontamente individuata una Caretta caretta che però è apparsa in ottime condizioni mentre nuotava senza particolari problemi. La tartaruga è stata monitorata fino a che non è sparita in profondità. Altre due segnalazioni hanno invece riguardato due tartarughe morte, di cui una è stata recuperata dallo staff dell'Amp Punta Campanella e consegnata all'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno per la necroscopia. La causa della morte potrebbe essere un amo, probabilmente di un palangaro, la prima causa di pesca accidentale ( circa il 52%) delle Caretta caretta nel Mediterraneo. "Per questo è molto importante che i pescatori, o chiunque veda una tartaruga in difficoltà, non si limiti a tagliare la lenza e lasciarla andare. Perché il danno causato dalla parte residua può essere fatale nei giorni e nelle settimane successive", sottolinea il presidente dell'Amp Punta Campanella, Lucio Cacace. Si calcola, infatti, una mortalità del 30% per le tartarughe vittima di ami e lenze dei palangari.

