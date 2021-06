'Siamo delle Poste, ci deve 6mila euro', 91enne truffata

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Si è presentata come la direttrice dell'ufficio postale e ha fato credere ad un'anziana d 91anni che c'erano delle anomalie sul conto di sua figlia: anomalie tali che se non avesse pagato 6mila euro avrebbe perso tutti i risparmi. L'anziana ha creduto a tutto e ha consegnato alla donna i risparmi che aveva in casa, circa 2mila euro, più i suoi gioielli, compresa la fede nuziale. Per fortuna, a Sorrento (Napoli), i carabinieri sono riusciti a scoprire tutto: i truffatori sono stati arrestati e quanto dato dall'anziana è stato riconsegnato.

La truffa è iniziata con una serie di telefonate che la 91enne ha ricevuto. Poi, la falsa direttrice, una donna di 29anni, si è presentata a casa dell'anziana e lì l'ha convinta a consegnare tutto. Intanto, i carabinieri della Compagnia di Sorrento, avendo ricevuto informazioni circa la presenza di truffatori in zona, hanno organizzato un dispositivo di ricerca riuscendo a bloccare la donna ed un complice di 21 anni, a bordo di un motociclo lungo il percorso d'uscita dalla Costiera. Addosso ai fermati i militari hanno recuperato il denaro contante e i gioielli, compresa la vera nuziale. I due saranno processati oggi con rito direttissimo. L'anziana, accompagnata in caserma per formalizzare la denuncia, è scoppiata in lacrime quando si è vista riconsegnare tutto, rivolgendosi ai militari ripetendo: "Grazie, siete angeli custodi". (ANSA).