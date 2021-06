Incendio in abitazione a Napoli, la vittima aveva 94 anni

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - E' una di donna di 94 anni la vittima dell'incendio che si è sprigionato in un'abitazione di una elegante palazzina di via Mancini, al Vomero. La donna, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, era letto.

L'incendio si è sprigionato, per cause in corso di accertamento, in pochi minuti e le fiamme hanno divorato il materasso del letto.

Alcuni vicini hanno visto il fumo sprigionarsi ed hanno lanciato subito l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia e i vigili del fuoco. Per l'anziana già non c'era nulla fare. Sono ancora i corso i rilievi da parte degli investigatori. (ANSA).