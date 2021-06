Vaccino con visita a museo ceramica e a passeggio nel Parco

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Vaccinarsi e visitare il museo nazionale della ceramica Duca di Martina o poter camminare nel verde di un grande parco nel cuore della città, un tempo residenza reale borbonica. A Napoli continua la campagna vaccinale nella Villa Floridiana, dopo il record di adesioni registrato lo scorso weekend, in cui più di 3000 persone si sono vaccinate nel centro mobile dell'ASL Napoli 1 allestito nel parco vomerese.

Il successo della iniziativa ha indotto la direzione generale della ASL Napoli 1, in accordo con la direzione regionale Musei Campania e la Municipalità Vomero Arenella, a proseguire la campagna vaccinale nella Villa Floridiana anche nel prossimo fine settimana.

Da venerdì 11 a domenica 13 giugno, la postazione mobile tornerà alla Villa Floridiana con un open day dalle 8 alle 20, che si svolgerà anche negli hub vaccinali di Mostra d'Oltremare, Capodimonte, Stazione Marittima, Museo Madre e Capodichino. Le nuove giornate di vaccinazione sono aperte ai residenti a Napoli dai 12 agli 80 anni che, inseriti sulla piattaforma dedicata (opendayvaccini.soresa.it), avranno ricevuto la convocazione.

Saranno mantenute tutte le disposizioni organizzative messe in campo con grande successo, a partire dai percorsi differenziati per facilitare l'accesso e la fruizione degli spazi ai vaccinandi, che accederanno esclusivamente da via Aniello Falcone, e ai visitatori che potranno accedere da via Cimarosa al parco e al Museo Duca di Martina, che anche in questo nuovo weekend dedicato alle vaccinazioni resterà regolarmente aperto al pubblico e potrà essere visitato gratuitamente da coloro che aderiranno all'open day. Un'occasione per dare un nuovo, importante contributo alla campagna vaccinale e per avvicinarsi all'arte e alla natura in uno dei luoghi storici prediletti dai cittadini napoletani. (ANSA).