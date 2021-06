Strega, Trevi guida la cinquina, seconda Bruck

(ANSA) - BENEVENTO, 10 GIU - Emanuele Trevi, con 256 voti per il suo 'Due vite' (Neri Pozza), guida la cinquina del Premio Strega 2021 votata per la prima volta al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto Edith Bruck con 221 voti per 'Il pane perduto' (La nave di Teseo) e al terzo Donatella Di Pietrantonio con 220 voti per 'Borgo Sud' (Einaudi). Al quarto posto Giulia Caminito con 'L'acqua del lago non è mai dolce' (Bompiani), 215 voti, e quinto posto per Andrea Bajani con 'Il libro delle case' (Feltrinelli), 203 voti. Grande sorpresa per l'esclusione di Teresa Ciabatti e il suo 'Sembrava bellezza' (Mondadori) dato per favorito. (ANSA).