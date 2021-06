Napoli: Teatro di Cortile in scena a Palazzo Firrao

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Palazzo Firrao a Napoli ospiterà dal 23 giugno Teatro di Cortile 2021, dodici appuntamenti per la seconda edizione della rassegna che, per quattro settimane, animerà il palazzo storico di Via Costantinopoli. Su proposta del Teatro Pubblico Campano la programmazione è inserita in "La Campania è Teatro, Danza e Musica". Lo spettacolo inaugurale vedrà protagonisti Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite in L'anno che verrà canzoni di Lucio Dalla. Il 24 giugno, la Compagnia Finzi Pasca presenta 52 con Pablo Gershanik, ideazione e regia di Finzi Pasca; il 30 giugno, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e Massimo Popolizio in Shadows. Omaggio a Chet Baker dal diario Le memorie perdute. Il primo luglio il palcoscenico sarà per Barzellette di e con Ascanio Celestini, musiche di Gianluca Casadei. La terza settimana di programmazione prenderà il via il 6 luglio con L'amaca di domani di e con Michele Serra, per la regia di Andrea Renzi, monologo teatrale il cui nucleo è tratto dal libro "La sinistra e altre parole strane". Il 7 luglio sarà in scena Lettera a chi non c'era di Franco Arminio, che racconta il terremoto del 1980 in Irpinia. L'8 luglio Alessandro Haber in Storie de tango, con le musiche eseguite dal vivo dal Trio Accord, per celebrare il Tango Argentino di Astor Piazzolla.

L'11 luglio, Moni Ovadia e Dario Vergassola in Un ebreo un ligure e l'ebraismo, un incontro tra due filosofie e due modi di fare teatro e comicità. Il 14 luglio, Sergio Rubini in Ristrutturazione ovvero disavventure casalinghe con Musica da Ripostiglio. Patrizio vs Oliva, dal libro Sparviero - La mia storia di Patrizio Oliva e Fabio Rocco Oliva, sarà in scena il 15 luglio. Ultimi due spettacoli: il 18 luglio, Massimiliano Gallo in Resilienza 2.0, e il 20 luglio, storie di donne su tela in Pezzi da museo, drammaturgia e regia di Silvia Ajelli.

