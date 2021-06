Covid: Campania, 209 positivi e 27 nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Sono 209 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.883 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza - calcolato senza tenere conto dei test antigenici - è del 2,35% in leggero calo rispetto al 2,47% precedente.

Nel bollettino diffuso dall'Unità di Crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si registrano 27 nuove vittime. I guariti sono 753.

Sul fronte degli ospedali, i posti letto in terapia intensiva occupati sono 43 (dato inalterato), quelli di degenza 482 (-36).

