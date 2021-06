Bus in fiamme in autostrada, intervengono i vigili del fuoco

(ANSA) - CASERTA, 10 GIU - I vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Teano) sono intervenuti questa mattina verso le ore 6:30 sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Caianiello e San Vittore, nel comune di Mignano Montelungo (Caserta) per un autobus in fiamme. I pompieri, con l'ausilio anche di un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando, hanno spento il bus di linea regionale che si stava dirigendo a San Vittore presso il proprio deposito. Si è registrato solo qualche disagio per la circolazione stradale ma nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio. È il terzo incendio di bus in pochi giorni nel Casertano. (ANSA).