Minacce e violenze alla moglie per avere soldi per droga

NAPOLI, 09 GIU - Minacce e violenze alla moglie per farsi consegnare soldi per acquistare droga. Aggressioni e sofferenze, fisiche e morali, che la donna ha subito per tanto tempo e che ieri sono terminate, dopo che i carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno arrestato il 57enne pregiudicato.

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura. Le indagini coordinate dalla IV sezione "Violenza di genere e tutela della fasce deboli" della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare che l'uomo ha diverse volte aggredito e minacciato la moglie.