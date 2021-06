L'ospedale di Caserta torna "Covid free" e riapre i reparti

(ANSA) - CASERTA, 09 GIU - Ieri la sospensione dell'attività all'ospedale modulare dove erano allocate le terapie intensive, oggi è l'ospedale di Caserta a diventare "Covid free". Lo annuncia in una nota il direttore generale dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta Gaetano Gubitosa. "Da oggi - si legge - il 'Sant'Anna e San Sebastiano' non ospita più pazienti Covid positivi. E' risultata negativa anche l'ultima paziente ricoverata presso l'area dedicata della l'Unità Operative Complessa di Ginecologia. Da domani vengono riattivati anche i posti letto di degenza ordinaria delle Unità di Pneumologia e Malattie Infettive, nei mesi scorsi messi a disposizione esclusivamente dei pazienti positivi al coronavirus. Viene completata così la ripresa dell'offerta clinico-assistenziale, garantita dall'azienda ospedaliera di Caserta nel periodo pre-pandemia". Si pensava che ci volesse ancora qualche giorno per arrivare alla "liberazione" dal Covid all'ospedale di Caserta, ed invece in poche ore è giunta la lieta notizia, che ricorda la fine di giugno del 2020, quando l'ospedale di Caserta fu dichiarato Covid free al termine della prima ondata. Intanto con la sospensione dell'attività al Modulare, la direzione dell'ospedale ha potuto "impiegare i professionisti al ripristino dell'Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, che ritorna alla sua normale funzionalità, e ha potuto potenziare le sedute operatorie consentendo una implementazione dell'offerta chirurgica. Non ci sono parole per ringraziare tutto il personale sanitario per l'impegno e i sacrifici con cui si sono adoperati in questi mesi" conclude Gubitosa. Se dovessero arrivare pazienti contagiati al Covid, verranno accettati al Pronto Soccorso, stabilizzati, e poi trasferiti negli ospedali dell'Asl di Caserta ancora destinati al Covid, come Maddaloni (ANSA).