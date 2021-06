Incidenti stradali: scontro scooter-camion, muore centauro

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Scontro mortale a Qualiano (Napoli) tra uno scooter ed un camion: morto un centauro di 30 anni.

E' avvenuto tutto nelle prime ore del mattino. Verso le 5 i carabinieri della stazione di Qualiano, allertati dal 112, sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito: è lì che si è verificato l'incidente stradale tra uno scooter e un camion.

Pasquale di Guida, nato a Villaricca e residente a Marano di Napoli, che era a bordo del suo scooter Beverly, è deceduto. La salma è stata trasportata per l'autopsia all'ospedale di Giugliano. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente (ANSA).