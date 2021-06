Disoccupati in corteo a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Due cortei di disoccupati hanno attraversato il centro di Napoli per poi confluire in piazza Plebiscito, davanti agli uffici della Prefettura con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

Un centinaio di aderenti al "Movimento 7 Novembre" sono partiti da piazza Dante e stanno attuando un presidio davanti agli uffici del Governo per chiedere la partecipazione urgente al tavolo interistituzionale con Regione e Comune di Napoli.

Gli ex Bros del "Movimento Banchi Nuovi," un centinaio, sono partiti anche loro da piazza Dante. Giunti all' altezza del Teatro San Carlo, una decina di manifestanti, tra i quali alcune donne, si sono arrampicati sulle impalcature del teatro San Carlo, dove stanno proseguendo la protesta.

Gli ex Bros, impegnati nella manutenzione stradale, hanno il contratto in scadenza e chiedono garanzie per il futuro..

