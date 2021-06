Vaccini: Napoli; ok dosi farmacia. Immunizzati 80 clochard

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Dopo la prima giornata dedicata alla distribuzione con difficoltà di tutte le credenziali per la piattaforma Soresa, le farmacie hanno il via libera e sono partite oggi a Napoli con le vaccinazione a pieno ritmo. Le farmacie che erano in attesa hanno ricevuto in mattinata le credenziali per accedere a registrare chi si vaccina o effettuare l'adesione di chi non lo aveva fatto da solo.

La maggior parte delle farmacie ha ricevuto 50 dosi di Johnson che quindi finiranno in un paio di giorni e poi faranno richiesta di altri vaccini Johnson, che saranno distribuiti nei prossimi giorni perché questa giornata dà solo l'avvio a un'operazione che durerà a lungo e che potrebbe essere intensificata da novembre se dovesse partire la terza dose.

Oggi è partita anche la vaccinazione a Napoli dei senza fissa dimora: l'Asl Napoli 1 in collaborazione con associazioni del territorio: sono state vaccinate circa 80 persone nelle Case Suore di Madre Teresa, Casa delle genti, Pastorale Carceraria e Centro La Palma. A ogni senza fissa dimora è stato donato anche un kit di prodotti di prima necessità con igienizzanti e mascherine.

Intanto a Napoli si prepara il lancio di un nuovo open day di vaccinazione. Domani arrivano in Campania 300.000 dosi di Pfizer nella spedizione settimanale, di cui circa 30.000 saranno dell'Asl Napoli 1 che sulla base delle dosi lancerà nuovi open day. (ANSA).