Scarichi nel Volturno, sequestrata impresa

(ANSA) - BENEVENTO, 08 GIU - Gli impianti di un' impresa di frantumazione e vaglio rifiuti, che sversava nelle acque del fiume Volturno, sono stati sequestrati dalla Polizia MetropolItana di Napoli su disposizione della Procura di Benevento.

L' impresa, che ha sede la Limatola (Benevento) , si occupa della lavorazione di inerti di cava e frantumazione e vaglio d iifiuti di demolizioni e scavi.

Tre tra i titolari ed i gestori dell' impresa sono stati denunciati per inquinamento ambientale.

I sopralluoghi effettuati da funzionari dell' ARPAC Napoli e le analisi chimiche hanno accertato che l' impresa scaricava notevoli quantità di reflui industriali non conformi alla AUA (Autorizzazione unica ambientale) della quale è in possesso, e rifiuti non pericolosi contenenti idrocarburi e metalli pesanti, producendo un inquinamento del terreno della sponda sinistra del Volturno, come è emerso da campioni prelevati dall' ARPAC. (ANSA).