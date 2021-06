Musica: Reggia Portici, Demicheli dirige i Talenti Vulcanici

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Musica e teatro sono gli elementi che si fondono nello spettacolo/concerto "Albino e Plautilla", prodotto dalla Fondazione Pietà de' Turchini, che sarà di scena mercoledì 9 giugno alle 19.30, nel Galoppatoio della Reggia di Portici. L'intermezzo buffo, opera del compositore settecentesco Leonardo Vinci, è proposto nella drammaturgia di Angela Di Maso (che firma anche la regia e il disegno luci), mentre è di Paolo Maione la consulenza musicologica.

"Albino e Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che Vinci pone tra gli atti della tragedia "Silla Dittatore", rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 novembre del 1723 al Palazzo Reale di Napoli. Le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie amorose e insinuazioni grossolane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine.

In scena Massimo Finelli (attore), Gaia Petrone (mezzosoprano), Javier Povedano (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. I costumi sono di Giusi Giustino (dalla collezione del Teatro di San Carlo), le luci di Francesco D'Antuono. Il programma musicale, eseguito dall'ensemble Talenti Vulcanici, insigniti di recente del Premio Abbiati, sarà aperto dalla "Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo" di Nicola Antonio Porpora. Lo spettacolo si inserisce nella programmazione estesa del progetto "La Campania è Teatro, Danza e Musica", promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con SCABEC Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival. (ANSA).