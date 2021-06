Meteo: dopo allerta gialla, arcobaleno orna Golfo di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Ha fatto da cornice al Golfo ed al Vesuvio l'arcobaleno, per alcuni attimi raddoppiato da un altro meno nitido, apparso nel cielo di Napoli poco prima del tramonto. L'allerta meteo gialla ha avuto qualche riscontro solo in alcune zone della città ed in provincia dove ci sono stati brevi ma intensi scrosci di pioggia con locali allagamenti e qualche disagio alla circolazione. (ANSA).