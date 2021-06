Anziana si sente sola e chiama i Carabinieri nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - Non solo il coronavirus ad affliggere le persone anziane. Nel comune di Afragola una donna di 75 anni - ipovedente e con difficoltà motorie - ha composto il numero della locale stazione carabinieri e ha confidato al militare di servizio alla caserma di sentirsi sola, di avere necessità di compagnia.

Con enorme sensibilità e ovviamente rispettando le prescrizioni imposte dalla normativa anti-contagio, alcuni militari della stazione hanno raggiunto la casa dell'anziana. In lacrime per la gioia, la 75enne ha chiacchierato per circa un'ora con i carabinieri, cogliendo l'occasione per parlare della sua vita e del marito scomparso. All'arrivo dei familiari, ha salutato calorosamente i militari che le hanno promesso di tornare ancora per scambiare due chiacchiere. (ANSA).