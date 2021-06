Premio Troisi, XXI edizione in presenza, pubblicati i bandi

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - "La XXI edizione della kermesse dedicata al nostro grande concittadino, divenuta l'osservatorio privilegiato sulla comicità, si svolgerà in presenza rispettando naturalmente tutte le misure anti covid. Sarà straordinario partecipare nuovamente ad eventi all'aperto, nella nostra meravigliosa città, in piena estate e con artisti di fama nazionale, alla scoperta dei nuovi talenti comici. Per questo ringrazio fin da ora la Regione Campania, in particolare il presidente De Luca che ha creduto nuovamente nel nostro Premio e nella grande opportunità che esso offre per scoprire e promuovere i nuovi talenti dell'arte comica". Così il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli), Giorgio Zinno, commentando la prossima edizione del Premio Massimo Troisi-Osservatorio sulla Comicità, organizzato e promosso dalla Città di San Giorgio e finanziato dalla Regione Campania, la cui macchina organizzativa è partita con la pubblicazione sul sito istituzionale www.e-cremano.it, dei bandi di concorso per le categorie in gara. Le categorie restano quelle degli anni precedenti: "Miglior attore comico", "Migliore scrittura comica", "Miglior cortometraggio comico", a cui si è ormai aggiunta da due anni anche quella di "Migliore testo teatrale, sceneggiatura cinematografica" e scrittura seriale di fiction televisive", creata in collaborazione con l'Università Federico II, Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia. (ANSA).