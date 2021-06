Covid: Campania, 255 nuovi positivi e una vittima

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Sono 255 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.298 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, che non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 3,07%, sostanzialmente stabile rispetto al 2,79 di ieri. Nel bollettino dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, c'è una sola nuova vittima, con 584 guariti. Continua il trend positivo per gli ospedali: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 46 (-3 rispetto al giorno precedente), quelli di degenza 571 (-1). (ANSA).