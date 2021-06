Morto 57 enne accoltellato a Cicciano

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - E' morto all' ospedale di Nola il 57 enne di Cicciano (Napoli), ferito ieri pomeriggio a coltellate.

L' uomo era stato colpito con cinque fendenti in via Borgo di Corpo di Cristo da uno sconosciuto giunto - secondo alcune testimonianze- a bordo di un' auto.

Le indagini sull' accaduto sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Nola e della Stazione locale, che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona. (ANSA).