Vaccini: a Caserta, 200 mila in tre mesi

(ANSA) - CASERTA, 05 GIU - Record di somministrazioni all' hub vaccinale della caserma "Ferrari Orsi" di Caserta, dove è stata superata oggi la quota di 200 mila dosi di vaccino anti-Covid somministrati in poco più di tre mesi.

Dal primo marzo, l' hub dell' Asl di Caserta, è tra i più grandi ed efficienti del Sud Italia, con le sue quasi 4 mila dosi inoculate giornalmente.

Le prime 100 mila somministrazioni furono raggiunte in due mesi - il 6 maggio - mentre per le ulteriori 100 mila, grazie anche una macchina organizzativa ormai lanciata ci è voluta la metà del tempo. Per ogni turno sono una decina i medici che effettuano gli screening pre-vaccino, mentre sono oltre il doppio gli operatori sanitari che somministrano la dose.

Intanto nel Casertano aprono nuovi hub vaccinali: uno ha aperto oggi a Roccamonfina, servirà ad intercettare i residenti di quell'area che hanno difficoltà a recarsi a Caserta o negli altri hub della provincia. "Roccamonfina - afferma il sindaco Carlo Montefusco - sarà tra le prime località di montagna Covid Free. Già ad oggi non si registra nessun caso di positività".

Un altro hub aprirà mercoledì 9 giugno a Maddaloni alla caserma Magrone. (ANSA).