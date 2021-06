Vaccini: De Luca, Campania ha recuperato i 230.000 in meno

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - "Ieri abbiamo recuperato i 230.000 vaccini in meno che lo Stato non ci aveva dato finora. C'è voluta una guerra di mesi per avere l'uguale diritto di tutti i cittadini, anche della Campania". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

"Ieri abbiamo posto - ha detto - un nuovo problema nella conferenza Stato-Regioni, perché si apre la vaccinazione dai 12 anni in su e visto che siamo la Regione più giovane d'Italia, sulla fascia 12-21 anni abbiamo la quantità più alta d'Italia di abitanti e quindi abbiamo chiesto una anticipazione dei vaccini per somministrarli a tutta la popolazione studentesca. Vediamo.

Per ora abbiamo raggiunto tutti i vaccini che non ci erano stato consegnati". (ANSA).