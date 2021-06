Tv: da domani Vicedomini torna con 'Felicità'

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - Il giornalista e produttore napoletano Pascal Vicedomini torna con Felicità, a partire da domani alle 11.15 su Rai2. Dopo la prima edizione, "La stagione delle buone notizie", quella in partenza sarà "La stagione della Rinascita".

Al suo fianco il coreografo Simone Di Pasquale, la giovane attrice di Sorrento Francesca Tizzano e la modella e stilista Italo-cubana Maylin Aguirre che seguiranno diverse rubriche dello show.

Dodici puntate che ci accompagneranno sino a settembre, con tanti protagonisti dello spettacolo e del costume, nazionali e internazionali.

La prima puntata si occuperà di Ezio Greggio: con lui il regista Pupi Avati, lo sceneggiatore Enrico Vanzina, gli attori Enzo Iacchetti, Jerry Calà e Anna Falchi, che con Greggio hanno condiviso tante esperienze professionali.

"Ringrazio il direttore Ludovico Di Meo di avermi rinnovato la fiducia per un nuovo programma che vuole regalare agli spettatori un'ora di brillante intrattenimento all'insegna della gioia di vivere e del desiderio di ripartenza che proviamo tutti - dice Pascal Vicedomini - Sarà un piacere raccontare le cronache dello spettacolo di un'altra estate "speciale" con tanti personaggi che sicuramente la caratterizzeranno con le loro attività".

Tra gli altri ospiti annunciati per le future puntate, Roby Facchinetti, Gigi d'Alessio, Marcella Bella, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Zucchero Fornaciari, Mădălina Ghenea, Flavio Briatore, Remo Girone e Victoria Zinny, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Vittorio Sgarbi, Erri De Luca, Maurizio De Giovanni, Clementino ed Elisabetta Gregoraci.

Ambientata in diverse località di richiamo turistico e culturale Felicità 2021 si sviluppa attraverso il racconto dei singoli artisti coinvolti ma anche di tante persone comuni che sveleranno il proprio stato d'animo e i propri auspici per il prossimo futuro. (ANSA).