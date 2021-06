Turismo: bene Ischia e Procida, tra mete più affollate

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 02 GIU - Continua anche per il ponte del 2 giugno il trend turistico favorevole per Ischia e Procida che si confermano tra le mete più affollate della Campania in questi giorni. Secondo i dati della Capitaneria di porto di Ischia da navi ed aliscafi sono sbarcati tra ieri e stamattina oltre 7.500 passeggeri negli scali di Ischia e Forio con spiagge, ristoranti e parchi idrotermali pieni. Buone anche le presenze negli hotel dell'isola verde che tornano a riempirsi per l'intera settimana: i turisti si sono infatti divisi tra chi ha scelto il soggiorno da venerdì 28 maggio ad oggi e quelli che invece saranno in vacanza ad Ischia da oggi a domenica 6 giugno. Numeri importanti anche per Procida dove a Marina Grande sono arrivate, tra ieri ed oggi, 4.400 persone rendendo l'isola affollatissima. Qualche disagio si è registrato ai porti in terraferma per la mancanza di posti sufficienti a bordo dei mezzi in partenza per le isole: attualmente è ancora in vigore il divieto di imbarcare più del 50% dei posti disponibili di ogni unità navale per le normative anti covid. (ANSA).