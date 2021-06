Sventato tentativo suicidio a bordo nave nel Golfo di Napoli

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 02 GIU - Un tentativo di suicidio è stato sventato a bordo della nave Adeona in navigazione da Ischia a Napoli per l'intervento della Capitaneria di porto isolana e del personale di bordo dell'unità navale. Dopo la partenza dall'isola alle 20.20 i familiari di un uomo che si era imbarcato sul traghetto si sono presentati negli uffici della Capitaneria isolana per denunciare che il loro parente li aveva chiamati per avvertirli che si sarebbe gettato in mare durante il viaggio.

Gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo si sono messi subito in contatto con l'Adeona via radio così che sono state avviate ricerche a bordo della nave: in breve l'uomo è stato rintracciato e convinto a desistere dai suoi propositi.

All'arrivo a Napoli poi, la persona assistita da alcuni membri dell'equipaggio è stata soccorsa da una ambulanza del 118.

(ANSA).