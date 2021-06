Rosita Marchese nuova presidente Accademia Belle Arti Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 02 GIU - Rosita Marchese è la nuova presidente del CdA dell'Accademia di Belle Arti di Napoli: l'incarico di nomina, sancito con decreto dal ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, avrà durata per il triennio 2021/2024. Marchese succede a Giulio Baffi. "Ringrazio il ministro Messa - dice la neo presidente - per il prestigioso incarico che ha voluto affidarmi, il direttore Renato Lori e i docenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli; accolgo la nomina con grande entusiasmo essendomi da sempre sentita al servizio dei giovani e dalla loro parte. Sono lusingata per un riconoscimento che avviene a Napoli, già da tempo mia prima città seguita subito da Trieste. Mi metterò subito al lavoro operando in continuità con quanto già pianificato e con l'obiettivo di poter contribuire all'ulteriore crescita di una istituzione così prestigiosa come L'Accademia".

Rosita Marchese è la prima presidente donna alla guida del CdA dell'istituzione. "Sono particolarmente contento - afferma il direttore Lori - della scelta del ministro di aver designato una donna a capo del Consiglio di amministrazione di questa istituzione oltre che per la sua attività professionale appartenente all'ambito dello spettacolo con un corposo bagaglio di esperienze nel settore amministrativo. Al presidente uscente, prof. Giulio Baffi, persona di grande spessore culturale e morale che tanto ha dato nel triennio che lo ha visto protagonista, va il mio ringraziamento sincero".

Nata ad Umago, in Istria, Rosita Marchese arriva a Napoli da bambina. Laureata in Lettere Moderne con il massimo punteggio, ha accumulato esperienze sia nel settore pubblico che nel privato. Alla Rai ha ricoperto vari ruoli sia amministrativi che produttivi al Centro di Produzione di Napoli, alla Direzione di Raitre a Roma e in Presidenza. Nel settore privato ha ricoperto ruoli manageriali.Con il gruppo Stream/Telepiù e successivamente Sky ha diretto il nuovo impianto di Via Salaria a Roma. Ha ricevuto l''Oscar' delle tv satellitari per la prima edizione del "Grande fratello" in diretta h. 24. Ha partecipato a diversi CdA tra i quali i teatri San Carlo e Mercadante a Napoli, il teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste (ANSA).