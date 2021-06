Comunali: Napoli; Manfredi, in liste forze migliori

(ANSA) - NAPOLI, 02 GIU - "Bisogna accogliere nelle nostre liste le forze migliori della città". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un vertice con le forze della coalizione che si sta svolgendo a porte chiuse alla Stazione Marittima.

Manfredi ha più volte richiamato al senso di responsabilità sostenendo che le liste non "servono a far eleggere una persona ma un'area politica". Insomma si lavora in un campo ampio e l'impegno, ha ribadito Manfredi, deve essere quello "ad intercettare anche sensibilità vicine alle nostre ". (ANSA).