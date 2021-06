Napoli:De Luca,Manfredi ha grande autorevolezza e competenza

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - "Gaetano Manfredi è una persona di grande autorevolezza, competenza, credo possa garantire una prospettiva importante per la città di Napoli e l'area metropolitana". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando la scelta del candidato sindaco a Napoli per centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

"Credo - ha aggiunto De Luca - che si possa sperare di passare dal decennio della demagogia, dell'inconcludenza, e dei debiti, cioè dal decennio che ha costruito il più grande disastro amministrativo d'Italia, a una stagione amministrativa all'insegna della concretezza, della semplicità e della operatività oltre che della tutela della dignità di Napoli".

"Quando si accumulano miliardi di euro di debiti - ha concluso parlando del deficit del Comune di Napoli - è difficile difendere un'immagine di dignità di Napoli e del Sud. Credo si possa aprire una pagina molto importante per Napoli e credo per il Paese. Stiamo parlando di grandi investimenti che sono davanti a noi e la Campania dovrà essere uno dei luoghi principali in cui concretizzare questi investimenti". (ANSA).